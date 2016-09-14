欧洲汇市：英镑跌至两周低位，英国就业和薪资数据未能带来支撑

路透伦敦9月14日 - 英镑周三下跌，抹去早盘因数据显示英国就业市场具韧性而带来的升幅，因投资者得出结论，数据不能改变货币政策将保持宽松的预期。

英国统计局称，英国截至7月的三个月的失业率为4.9%，与截至6月的三个月的失业率持平，新增就业人口17.4万。

但薪资增长放缓，可能暗示英国家庭未来的日子不好过，因为英国退欧后英镑贬值，推高进口物价，民众可能面临通胀上升。

8月请领失业金人数温和增加2,400人，至77.1万人。相比之下，7月是减少3,600人。该数据被视为经济下行的早期预警信号。

英镑 最初从数据发布前的1.3200美元升至1.3222美元，但在下午交易中跌至1.3139，为两周最低水平，全日下跌0.3%。

欧元兑英镑 升0.4%，报0.8540英镑。

“看起来，英镑在不好不坏的薪资和请领失业金数据发布后走势有些摇摆不定，有进一步大跌的风险，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略负责人John Hardy称。

英镑过去一个月大体持稳，一直维持在1.30美元上方，但交易员已经开始担心，随着欧盟领导人周五召开会议，关于英国退欧的协商将会出现更多政治杂音。

英国央行将于周四发布政策决定，预计不会推出新举措。该行上月将利率下调至纪录低位，并重启资产购买计划。(完)

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