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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 17:29 BJT

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受有关议会大选的乐观情绪推动

* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低；调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中占到多数席位，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。

周二，英镑兑美元飙升近0.04美元，触及去年12月以来最高水位，此前特雷莎梅意外要求早在6月8日举行大选。

投资者似乎断定，特雷莎梅获得更多授权可能使她便在必要时向欧盟作出重大让步，从而使英国顺利退欧，并减少对英国经济的损伤。

0856GMT，英镑兑美元上涨0.5%至1.2837美元，距离周二所及的高位1.2908很近。

英镑兑欧元持平于0.8384英镑。

“今日将盘整，我认为(市场)认识到既有上行风险也有下行风险，”ING汇率策略师Viraj Patel表示。

“大选方面的乐观消息，可能使英退的风险最小化。”市场认为硬退欧是一大负面因素。

YouGov周三夜间为泰晤士报所做的民调显示，特雷莎梅所在的保守党支持率为48%，工党为24%。

但自周二起英镑就未再强劲上升，受关于英国退欧过程和其他国家选情的担忧影响。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 张明钧/王洋)
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