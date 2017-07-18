欧洲汇市：英镑在英国通胀数据发布前急挫，点燃数据遭泄的忧虑

路透伦敦7月18日 - 英镑周二在英国6月通胀数据发布前急挫，再次点燃了金融市场交易员对部分市场参与人士在发布时间前看到官方经济数据的担忧，尽管发布前正式接触到这些数据是被禁止的。

英国统计局局长上个月称，他将不再让政府官员在发布前接触到敏感的经济数据，从7月1日开始减少数据发布前的秘密传播范围。

但国家统计局称，这不是针对有关向市场泄密质疑做出的回应，此前路透和华尔街日报报道称，数据发布前英镑的异常交易模式，通常能正确预判数据发布后的价格走势。

数据发布前一个小时，英镑升至10个月高位的1.3126美元，但在0830 GMT数据发布前几分钟，急挫逾0.5美分，数据发布后应声又急跌0.5美分。

国家统计局称不就市场传闻置评。交易员和分析师迅速指出，外汇走势引发了对官方数据是否被保密的新质疑。

“考虑到对统计局数据被泄露给市场的疑虑，看到数据发布前市场再次正确押注英镑的走势令人担忧，”代表外汇经纪商的金融市场协会ACI职业化委员会主席David Woolcock称。

“统计局采取的措施可能还不够充分。”

“统计局的新方法7月1日生效，现在才7月18日，如果未来几个月还有这样的事情发生，那么他们会重新审视这些措施。”CMC Markets首席分析师Michael Hewson称。(完) (编译 刘静；审校 母红)