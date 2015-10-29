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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 19:02 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及10周高点，因英国的预期加息时间提前

英镑兑美元 持平在1.5265美元，美联储声明公布后一度触及两周低点1.5249。

英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。

汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）

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