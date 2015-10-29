欧洲汇市：英镑兑欧元触及10周高点，因英国的预期加息时间提前

日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
英镑兑美元 持平在1.5265美元，美联储声明公布后一度触及两周低点1.5249。
英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。
汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）
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高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。