重发-欧洲汇市：英镑兑欧元触及10周高点，因英国的预期加息时间提前（10月29日）

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(重发删除多余段落)
路透伦敦10月29日 - 英镑兑欧元周四触及10周高点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能最早在12月升息，促使交易商将英国加息时间的预期提前。
美联储的声明与上周欧洲央行的声明截然不同，后者称准备进一步采取刺激举措以提振欧元区经济成长。
英镑兑欧元 亚洲早盘触及0.7145英镑，为8月20日来最高。投资者现预期英国可能会在2016年第三季开始升息，此前预期为第四季。之后英镑回落至0.7185，因欧元全线展开修正性的反弹。
英镑兑美元 持平在1.5265美元，美联储声明公布后一度触及两周低点1.5249。
英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。
汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）
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