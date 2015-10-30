重发-欧洲汇市：英镑兑欧元触及10周高点，因英国的预期加息时间提前（10月29日）

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路透伦敦10月29日 - 英镑兑欧元周四触及10周高点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能最早在12月升息，促使交易商将英国加息时间的预期提前。

美联储的声明与上周欧洲央行的声明截然不同，后者称准备进一步采取刺激举措以提振欧元区经济成长。

英镑兑欧元 亚洲早盘触及0.7145英镑，为8月20日来最高。投资者现预期英国可能会在2016年第三季开始升息，此前预期为第四季。之后英镑回落至0.7185，因欧元全线展开修正性的反弹。

英镑兑美元 持平在1.5265美元，美联储声明公布后一度触及两周低点1.5249。

英国央行将在下周召开政策会议，此前曾表示升息时机不取决于美联储。但许多投资者认为，英国央行不会率先行动。

汇丰策略师写道，“若美联储12月升息，英国央行可能会跟风行动，但它不会率先升息。”（完）

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