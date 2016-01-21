欧洲汇市：英镑兑美元向七年低位回落，走势挣扎

本周稍早公布的英国通胀率数据略微好于预期，给予英镑短暂提振。

“整体而言，本周的数据好于预期，尤其是核心消费者物价通胀，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。他说，他预计一旦整体通胀开始上升，薪资将加快增长，这将支撑英镑和升息预期。

他并称，英镑在市场出现避险氛围时受创，由于英国经济的开放性，中国增长放缓等外部因素对其经济和货币政策的冲击要大于其他地区。

英镑兑欧元 下跌0.2%至0.76835英镑，接近一年低点0.7756。1245 GMT，欧洲央行将公布利率决定，并在1330 GMT举行记者会。(完)

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