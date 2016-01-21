欧洲汇市：英镑兑美元向七年低位回落，走势挣扎

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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本周稍早公布的英国通胀率数据略微好于预期，给予英镑短暂提振。
“整体而言，本周的数据好于预期，尤其是核心消费者物价通胀，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。他说，他预计一旦整体通胀开始上升，薪资将加快增长，这将支撑英镑和升息预期。
他并称，英镑在市场出现避险氛围时受创，由于英国经济的开放性，中国增长放缓等外部因素对其经济和货币政策的冲击要大于其他地区。
英镑兑欧元 下跌0.2%至0.76835英镑，接近一年低点0.7756。1245 GMT，欧洲央行将公布利率决定，并在1330 GMT举行记者会。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜 审校 高琦/王洋)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。