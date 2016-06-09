欧洲汇市：英镑走低，风险偏好减弱

“目前，外汇市场的风险偏好正在消退...而且鉴于英国退欧公投是市场和风险偏好面临的重大阻碍之一，在这种环境下，英镑表现将糟糕，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley说。

“我认为接下来在投票之前的几周市场将非常紧张。”

英镑兑欧元 小跌0.2%至0.78715英镑。

汇市交易商将关注0830 GMT出炉的英国贸易数据。

但在英国6月23日公投之前，政治风险仍将是英镑走势的主要推动因素。

根据博彩业者Betfair最新赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率升至近76%。(完)

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