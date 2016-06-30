欧洲汇市：英镑连涨三天，英国退欧震撼暂告段落

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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英镑周四上涨0.3%至1.3460，较周一低点1.3122高出逾0.03美元。英镑兑欧元 也上涨0.3%至0.8260英镑。
法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示，“全球的投资者并不确定英国退欧后将是什么情况以及有什么影响，这种心态会持续一段时间。”
0830GMT，英国将公布第一季经常帐和国内生产总值(GDP)数据。
1500GMT，英国央行总裁卡尼将发表讲话，投资者希望从中找到有关英国利率的线索。(完)
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全部现汇报价 (翻译 蔡美珍/张荻； 审校 孙茉莉/杜明霞)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。