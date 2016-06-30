欧洲汇市：英镑连涨三天，英国退欧震撼暂告段落

英镑周四上涨0.3%至1.3460，较周一低点1.3122高出逾0.03美元。英镑兑欧元 也上涨0.3%至0.8260英镑。

法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示，“全球的投资者并不确定英国退欧后将是什么情况以及有什么影响，这种心态会持续一段时间。”

0830GMT，英国将公布第一季经常帐和国内生产总值(GDP)数据。

1500GMT，英国央行总裁卡尼将发表讲话，投资者希望从中找到有关英国利率的线索。(完)

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