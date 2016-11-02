欧洲汇市：英镑三周来首次升至1.23美元之上，因大选忧虑拖累美元走低

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月2日 - 英镑兑普遍走软的美元周三跳升至三周以来最高，因美元受到特朗普可能赢得美国大选的担忧拖累。
英镑攀升，此前有消息称，英国高等法院将于周四就触发里斯本条约第50条是需要英国议会批准，还是仅需执政的保守党政府批准一事作出裁决。触发里斯本条约第50条款意味着英国正式启动脱欧程序。
英国首相特雷莎梅在接受议会每周质询时称，在脱欧谈判中政府将尽最大努力为农业部门争取有利的协议。英镑受此言论影响进一步上涨。
部分分析师称，即使英国高等法院周四裁决触动第50条需要得到议会的批准，也很难想像议员们会投票反对启动脱欧进程。
英镑兑美元 最多上涨0.8%至1.2350美元，为10月10日以来最高水准。
英镑本周迄今上涨1.2%，受助于周一的消息称，英国央行总裁卡尼将把任期延长至2019年。
“英国退欧是当前的主要推动力量，”ETX capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire称，“英镑的任何涨势都将可能因不确定性担忧而受限。”
投资者基本未对今日公布的建筑业采购经理人指数(PMI)调查报告作出反应。调查显示，英国建筑业活动10月触及七个月最高。最近几个月，政治忧虑基本上盖过了经济数据的影响。
英国将于周四发布占经济主导地位的服务业PMI指数。
英镑兑欧元 持稳于0.9033英镑。(完)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。