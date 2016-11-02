欧洲汇市：英镑三周来首次升至1.23美元之上，因大选忧虑拖累美元走低

路透伦敦11月2日 - 英镑兑普遍走软的美元周三跳升至三周以来最高，因美元受到特朗普可能赢得美国大选的担忧拖累。

英镑攀升，此前有消息称，英国高等法院将于周四就触发里斯本条约第50条是需要英国议会批准，还是仅需执政的保守党政府批准一事作出裁决。触发里斯本条约第50条款意味着英国正式启动脱欧程序。

英国首相特雷莎梅在接受议会每周质询时称，在脱欧谈判中政府将尽最大努力为农业部门争取有利的协议。英镑受此言论影响进一步上涨。

部分分析师称，即使英国高等法院周四裁决触动第50条需要得到议会的批准，也很难想像议员们会投票反对启动脱欧进程。

英镑兑美元 最多上涨0.8%至1.2350美元，为10月10日以来最高水准。

英镑本周迄今上涨1.2%，受助于周一的消息称，英国央行总裁卡尼将把任期延长至2019年。

“英国退欧是当前的主要推动力量，”ETX capital首席外汇经纪商Richard Wiltshire称，“英镑的任何涨势都将可能因不确定性担忧而受限。”

投资者基本未对今日公布的建筑业采购经理人指数(PMI)调查报告作出反应。调查显示，英国建筑业活动10月触及七个月最高。最近几个月，政治忧虑基本上盖过了经济数据的影响。

英国将于周四发布占经济主导地位的服务业PMI指数。

英镑兑欧元 持稳于0.9033英镑。(完)

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