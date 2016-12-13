欧洲汇市：英镑回吐稍早涨幅，因英国央行会议临近

路透伦敦12月13日 - 英镑周二尾盘缩小涨幅，此前受英国11月通胀数据好于预期及政府发表软化脱欧计划言论提振急升。

市场焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行未来两日将要发表的政策声明，但交易员称，英镑将继续努力突破过去两周坚守的1.27美元上方的阻力位。

英国国家统计局称，上月消费者物价同比增长1.2%，超过路透调查预估的年增长1.1%的预期。

受次数据影响，伦敦早盘英镑 最多急升至1.2723美元，但下午中段出现一波卖盘，截至1600GMT，英镑回落至1.2680，全日仍小幅上涨。英镑兑欧元 下跌0.25%，报0.8396英镑。

“显而易见，通胀略高于预估，英国央行本周稍晚开会，市场很想知道他们的关切程度，”荷兰合作银行外汇分析师Jane Foley谈到将于周四召开的英国央行货币政策委员会会议时称。

数据发布前，英镑受到英国财政大臣哈蒙德支持实行脱欧过渡期言论的支撑。

哈蒙德周一表示，支持实行过渡期以平稳脱欧的想法，称欧盟国家也支持从英国逐步脱欧中获益。

“有鉴于针对顺利退欧的乐观情绪，我们预计英镑在短期内还将继续上涨，至少在英国央行周四会议之前如此，”IronFX分析师Charalambos Pissouros称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价