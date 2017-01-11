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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 02:34 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至三个月低点，因美元走强及政治紧张情绪

* 英镑兑欧元势将连跌第四周

* 英国退欧、贸易数据和北爱尔兰执政联盟分裂均令英镑承压

路透伦敦1月11日 - 英镑兑美元周三触及三个月低点，因美元重拾升势，且令投资人紧张的政治事件越来越多，英镑承压。

除了英国退欧的混乱局面外，苏格兰独立的威胁再度浮现，另外北爱尔兰维持十年之久的执政联盟分裂本周都在打压英镑走势。

在英国公布乏善可陈的贸易数据后，英镑今日一直被压制在平盘下方，但在下午中段前后，美国当选总统特朗普举行首个记者会，一度提振美元兑主要货币走强，英镑兑美元的跌势加快，曾重挫约1%。

英镑兑美元 低见1.2045美元，为10月闪崩以来最低，但之后很快回稳至1.2130美元，尾盘小跌0.3%。

“我们仍认为，实质经济尚未受到英国退欧的冲击。英镑是受到政治面，而非经济面的影响。”荷兰合作银行策略师Jane Foley称。

自去年6月23日英国公投决定退欧以来，英镑兑美元已累计下跌近20%，并势将录得六周来第五周下滑。英镑兑欧元 期内下滑12%左右，势将连跌第四周。

周三1715GMT，英镑兑欧元变动不大，报0.8650英镑。(完)

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