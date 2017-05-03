欧洲汇市：英镑持稳，未受退欧磋商消息和良好数据影响

路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三持于七个月高位之下，对乐观的建筑业PMI数据，以及欧盟和英国官员对退欧磋商的首轮表态反应冷淡。

强于预期的英国建筑业PMI数据显示，4月英国建筑业活动触及四个月高位，但与周二公布的制造业数据相比，对英镑的影响甚微，后者提振英镑。

数据公布后，英镑基本持稳，与数据公布前的水平接近。英镑兑美元下跌0.2%，报1.2910美元，距离4月最后一个交易日触及的七个月高位1.2965美元不远。

“建筑业PMI数据的问题是，就在英国经济中的重要性而言，它在三个月度PMI数据中是小弟弟，”IG Markets的市场分析师Christopher Beauchamp说。

重要性最高的服务业PMI数据周四将公布。

有关英国将为退欧支付1,000亿欧元的消息，以及英国和欧盟官员暗示，退欧磋商绝非易事等因素对英镑的影响也是微不足道。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。

英国首相特雷莎梅周三指责欧盟政界人士和官员，试图通过威胁退欧磋商不会成功，并硬化磋商立场来影响英国6月选举结果。在她讲话过程中，英镑一度下跌约40个跳动点。

不过，英镑很快逆转走势，持稳在稍早触及的水平。