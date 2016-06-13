欧洲汇市：退欧疑虑令英镑波动率创纪录高位，英镑亦下挫

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros称，“我们预计未来的民调对英镑的影响比以前更大。”
“若新的民调继续显示，退欧和留欧的支持率不相上下，公投结果可能更不确定，因此英镑的波动率可能会进一步上升。”
路透数据，欧元/英镑一个月隐含波动率 触及纪录高位26.3%，超过2008年全球金融危机时创下的前次纪录高位约25%。
英镑/美元一个月期隐含波动率 亦升至28.1%，接近29%左右的2008年高点。
英镑兑美元 跌至1.42美元下方，至4月中旬以来最低，英镑兑欧元 跌0.6%至0.7945英镑。(完)
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全部现汇报价 (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 陈宗琦/杜明霞)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)