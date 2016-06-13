欧洲汇市：退欧疑虑令英镑波动率创纪录高位，英镑亦下挫

IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros称，“我们预计未来的民调对英镑的影响比以前更大。”

“若新的民调继续显示，退欧和留欧的支持率不相上下，公投结果可能更不确定，因此英镑的波动率可能会进一步上升。”

路透数据，欧元/英镑一个月隐含波动率 触及纪录高位26.3%，超过2008年全球金融危机时创下的前次纪录高位约25%。

英镑/美元一个月期隐含波动率 亦升至28.1%，接近29%左右的2008年高点。

英镑兑美元 跌至1.42美元下方，至4月中旬以来最低，英镑兑欧元 跌0.6%至0.7945英镑。(完)

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