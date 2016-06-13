欧洲汇市：退欧疑虑令英镑波动率创纪录高位，英镑走势波动

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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* 英镑波动率创纪录高位
* 英镑贸易加权指数脱离八周低点，空头押注增加
* 瑞银称如果经济放缓，英国央行可能放宽政策
路透伦敦6月13日 - 英镑周一在跌至八周低点后回稳，但对冲英镑/欧元未来一个月大幅波动的成本周一触及纪录高位，目前距离英国举行是否留在欧盟的公投仅有10天时间。
根据市场的赌盘赔率显示，英国民众将会选择留在欧盟，不过近期部份民调显示，“退欧”阵营领先，这为投资者带来不安。
根据Betfair，周一公投结果为留欧的几率降至约68%，较上周低了约10个百分点。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客的英镑空仓增幅为接近五年最高，在距英国脱欧公投只剩两周之际，对冲基金及其他基金经理采取明确防守立场。
许多分析师认为如果6月23日公投结果为退欧，将重创英国经济，拖累英镑大跌15-20%，但如果结果为留欧，英镑可能大涨。总而言之，交易商为未来几日波动率上升作准备。
IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros称，“我们预计未来的民调对英镑的影响比以前更大。”
“若新的民调继续显示，退欧和留欧的支持率不相上下，公投结果可能更不确定，因此英镑的波动率可能会进一步上升。”
根据路透数据，欧元/英镑一个月隐含波动率 触及纪录高位26.2%，超过2008年全球金融危机时创下的前次纪录高位约25%。
英镑/美元一个月期隐含波动率 亦升至28.15%，接近29%左右的2008年高点。
英镑兑美元 在跌至4月中来低位后反弹至1.4265美元，当日上涨0.15%。欧元兑英镑 升0.4%至0.7920英镑，稍早触及八周高位0.79865英镑。
瑞银表示，有迹象显示英国第二季经济成长可能进一步放缓，一些英国央行货币政策委员会委员可能考虑降息。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)