欧洲汇市：退欧疑虑令英镑波动率创纪录高位，英镑走势波动

* 英镑波动率创纪录高位

* 英镑贸易加权指数脱离八周低点，空头押注增加

* 瑞银称如果经济放缓，英国央行可能放宽政策

路透伦敦6月13日 - 英镑周一在跌至八周低点后回稳，但对冲英镑/欧元未来一个月大幅波动的成本周一触及纪录高位，目前距离英国举行是否留在欧盟的公投仅有10天时间。

根据市场的赌盘赔率显示，英国民众将会选择留在欧盟，不过近期部份民调显示，“退欧”阵营领先，这为投资者带来不安。

根据Betfair，周一公投结果为留欧的几率降至约68%，较上周低了约10个百分点。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客的英镑空仓增幅为接近五年最高，在距英国脱欧公投只剩两周之际，对冲基金及其他基金经理采取明确防守立场。

许多分析师认为如果6月23日公投结果为退欧，将重创英国经济，拖累英镑大跌15-20%，但如果结果为留欧，英镑可能大涨。总而言之，交易商为未来几日波动率上升作准备。

IronFX Global资深分析师Charalambos Pissouros称，“我们预计未来的民调对英镑的影响比以前更大。”

“若新的民调继续显示，退欧和留欧的支持率不相上下，公投结果可能更不确定，因此英镑的波动率可能会进一步上升。”

根据路透数据，欧元/英镑一个月隐含波动率 触及纪录高位26.2%，超过2008年全球金融危机时创下的前次纪录高位约25%。

英镑/美元一个月期隐含波动率 亦升至28.15%，接近29%左右的2008年高点。

英镑兑美元 在跌至4月中来低位后反弹至1.4265美元，当日上涨0.15%。欧元兑英镑 升0.4%至0.7920英镑，稍早触及八周高位0.79865英镑。

瑞银表示，有迹象显示英国第二季经济成长可能进一步放缓，一些英国央行货币政策委员会委员可能考虑降息。(完)

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