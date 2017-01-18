焦点：特雷莎·梅亮出英国脱欧底牌 英镑短线走势有据可依

路透伦敦1月17日 - 英国脱欧前景历经数月的不确定时期后，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二首度公布脱欧计划的概略框架，终于让英镑投资者有了一些依据--不过英镑再度走跌的风险仍很高。

特雷莎·梅表态英国脱欧时将退出欧盟单一市场，不会为了保有部分利益而寻求妥协方案，这与多数英国政坛观察家的预期如出一辙。

不过也许意识到最高法院的裁决或将横生枝节，特雷莎·梅表示，国会将拥有脱欧协议的表决权，对于脱欧的新安排，企业也会有一段过渡时期进行适应。

交易员表示，她讲话后英镑兑美元大涨近3%，创下至少1998年来最大日内涨幅，不过这看起来更像是对趁着过去六个月乱局获利的英镑空头上演的轧空行情，而非确信英镑跌势已然告终。

德国资管巨头安联的首席分析师Stefan Hofrichter称，原则上说来，周二英镑兑美元在1.23左右的水平被明显低估。但他仍不太建议买入英镑。

“这取决于估值计算标准，但(它)很可能处于(被低估)20%的区域，你可以说这是买进的理由。但围绕英镑仍存在很多不确定性，”他说道。

“眼下我们仍不清楚英国退欧到底意味着什么。”

**空仓减少**

在周二反弹之前，英镑兑美元自去年6月英国公投退欧以来已下跌20%，兑欧元已贬值14%。

英镑跌势常常十分猛烈。英镑兑美元在去年10月底至12月初上涨近6%，但随后几周连续下跌。

投资银行家们的看法则更加分歧。尽管许多人预期英国3月展开退欧磋商前英镑料更为疲弱，但本月初接受路透调查的逾50位分析师和策略师中，仅有18位预期英镑兑美元在未来六个月内料将贬值至1.18美元或更低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)以及汇市的大型银行业者的持仓数据全都显示，作空英镑的净押注已从10月中至10月底的高峰大幅减少。

这可以解读为表明英镑人气有所改善。

但这也可能被视为是迹象显示，大型投资者在资本限制内有更多再次大举作空英镑的空间。

“尽管上周汇价波动，客户已缓慢回到出脱英镑，”花旗欧洲G10外汇策略主管Richard Cochinos表示。

“上周花旗四分之三的客户净买入英镑，加杠杆的英镑净卖盘少到不值一提...仓位和资金流方面有重建空仓的足够空间。”

随着企业定价将英镑贬值纳入考虑，12月通胀率回升至1.6%，而且未来数月料加速上升。

英国央行总裁卡尼周一暗示，在不收紧货币政策的情况下，央行能接受的价格上涨程度可能是有限的。央行收紧政策将支撑英镑。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)警告称，汇率波动可能抑制投资者购买英国公债的胃纳。

“客户不急于建仓，目前没有坚定的信念。短期内，他们正在重新评估当前趋势的推动力，”道明证券(TD Securities)欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin表示。

“一个关键水准是1.2430美元，以及1.2540-70美元。如果英镑兑美元在这个水准上方交投，那么我们预计会有幅度更大的回升。”(完)