（更正）焦点：英国退欧可能损害英镑的全球外汇储备货币地位

图为10英镑面值的纸币。 REUTERS/Phil Noble

（更正：因英文原文有误，内文第四段改为“5.9%”左右，非“5.1%”左右”。）

路透伦敦11月1日 - 尽管全球各国央行现金储备的变化通常非常缓慢，但英国潜在的硬退欧对英镑的打击，最终可能损害英镑的全球储备货币地位。

英国庞大的经常帐赤字在全球排名居前，每年需仰赖数千亿英镑资本流入，方能达致收支平衡。

各国央行对英镑储备的需求，向来是英国海外融资一大关键、稳定而可靠的来源；各国央行对英镑持有比重即便略微下滑，都可能对英国财政状况造成相当大的影响。

英国经常帐赤字目前相当于国内生产总值(GDP)的5.9%左右，去年则高达5.4%，为1948年有纪录以来最高。

名义上，这意味着英国每年需自海外吸引约1,000亿英镑流入(按当前汇率相当于1,220亿美元)，才能收支平衡。

全球外汇储备部位为11万亿美元，已分配外汇储备达7.51万亿美元。根据国际货币基金组织(IMF)，英镑所占比重约为4.69%。

国际货币基金组织(IMF)数据指出，自2000年来，各国央行每年平均累积相当于300亿美元的额外英镑储备--可填补英国至少四分之一的年度海外赤字。

英镑占全球外汇储备比重位居第三，距离第二名的欧元(20.18%)与榜首美元(63.39%)有一大段差距，而且恐有进一步下滑之虞。

评等机构标准普尔上周表示，若比重跌破3%，将意味着该机构不再把英镑列为储备货币，这最终可能导致标普再度调降英国主权债信评等。

“近期英镑骤贬...可能令外界对英镑的信心下滑，最终威胁到英镑做为全球储备货币的角色。如果我们的结论认为英镑将失去储备货币地位，就有可能调降(英国的债信)评等，”标准普尔表示。

位于华盛顿特区的外交关系协会(Council on Foreign Relations)资深研究员暨前美国财政部经济学家Brad Setser表示，过去10年中，英镑发挥了超出自己实力的作用，因为储备管理者在分散储备时，将其视为美元的替代品，同时也是欧元的高收益替代选项。

“英镑成为重要的储备货币。如今，其重要性能否持续已成为一大问题。3%的比例将略低于英磅的实际影响力，”他表示。

英镑做为储备货币，其重要性与日圆相似，不过日本经济规模在全球排名第三，每年国内生产总值(GDP)将近5万亿(兆)美元。

**评级警告**

英国央行本周公布的数据显示，外国投资者9月买超132.7亿英镑英国公债，创近一年高位。

但此后英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)于10月初在保守党年会上的演讲，被投资者解读为“硬退欧”迹象。

英镑兑美元应声跌至31年低点，英镑贸易加权指数接近纪录低位。关键是，与英镑最新跌势相伴随的是，英国公债大跌，这打破了过去一年里两者之间的牢固关系。

这显示投资者现在背弃了英镑和英债，如果这种情况持续，对英国决策者来说将是噩梦。

对英国这个依赖“陌生人的仁慈”来平衡收支的国家来说，即使只有资本流入可能枯竭的迹象，也可能产生严重影响。

评级机构穆迪也已经表示，“大量持续”资本外流给英镑带来的下行压力，将引燃对于英镑储备货币地位的根本质疑，而且可能导致英国主权评级被调降。

与直觉相反，央行通常在一种货币汇率下滑时买入。这样做的原因可能是央行投资视野更长，因此忽略短期波动，也可能因为他们需要维持与整体贸易情况相符的外汇储备，亦或他们希望保持外汇储备的成分稳定。

央行不会因每天、每周、甚至是每月的汇率波动而被吓得采取行动。但能够通过被动式管理逐步调整外汇储备持仓。

这可能意味着在一段时间内减少购买一种货币，或者购买某种货币的名义数量相同、但这种货币在外汇储备中占比下降。

“我认为现在不会有太多央行因为觉得英镑便宜就匆匆买进，”CFR的Setser说。(完)