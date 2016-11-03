欧洲汇市：英镑逼近1.25美元，受法庭裁决和英国央行报告提振

* 英镑势将录得3月以来最佳周度表现

* 贸易加权英镑触及四周高位

路透伦敦11月3日 - 英镑周四急升至四周高位，逼近1.25美元，此前英国高等法院裁决，政府启动里斯本条约第50条需要得到议会批准。另外，英国央行放弃降息计划。

法庭的裁决给投资者带来希望，由于议员在6月公投中多数支持留欧，投资者认为他们会推动英国继续留在欧洲单一市场。此前投资者担心，首相特雷莎梅的内阁将采取对经济具有破坏性的“硬脱欧”策略。

英镑 最高攀升1.5%，至1.2494美元，为10月7日以来的最高，当天英镑“闪跌”，数分钟内急挫10%。英镑本周上涨近2.5%，势将录得8个月来的最佳周度表现。

政府称，将在12月初的最高法院听证会上就这一裁决提出上诉。

“虽然裁决有可能在12月初的上诉中被推翻，但这一决定给‘留欧派’带来希望，”Oanda市场分析师Craig Erlam称。

“最佳情形是，议会不批准启动退欧程序，那么脱欧公投结果就没有任何意义了，但目前来看仍不太可能，因可能遭致政界的强烈反对。不管怎样，这一裁决的确给市场带来了希望，所以我们看见英镑上涨。”

其他分析师称，法庭裁决所产生的影响将会非常有限，许多人称，议员不太可能阻止正式启动里斯本条约第50条，开启脱欧谈判。

一些交易员也强调，英镑的反弹看似是过去四个半月下跌后的短期回调。自英国在6月公投退欧以来，英镑兑美元已经贬值近五分之一。

英镑兑欧元 最高上涨1.9%，触及0.88595英镑的四周高位， 英镑贸易加权指数 也触及四周高位。

法院裁决以及显示英国服务业增长的数据本已大幅推高英镑，英国央行最新的通胀报告更进一步助长了英镑的升势。英国央行称，升息的几率自上次发布季度报告以来已增加。(完)

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