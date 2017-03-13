欧洲汇市：英镑小涨，苏格兰要求举行新的独立公投

路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元和欧元周一小涨，此前苏格兰首席部长斯特金要求举行新的独立公投，但她称应最早在2018年底进行。

当斯特金称将寻求英国政府授权举行新独立公投后，英镑应声下跌，跌穿1.22美元。英国政府此时正在准备触发里斯本条约第50条，发出脱离欧盟的正式通知。

但在她给出了可能举行独立公投的时间窗口后，英镑迅速由跌转升。她称，独立公投应该在2018年秋季和2019年春季之间进行。

英镑尾盘上涨0.4%，报1.2218美元，较斯特金开始讲话时升了10个跳动点。英镑兑欧元全日升0.5%，报0.8728英镑。

“因为市场担心(苏格兰独立公投)最快于今年秋季进行，但她在讲话中没有提到确定日期，英镑释然走高，”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称。

过去几日，数个因素对英镑的走势造成影响，部分投资者对英镑进行获利了结。英镑是今年兑美元表现最糟的主要货币。

Foley称，英镑的整体前景仍偏空。英镑兑美元自2月初以来已经下跌了近5美分。