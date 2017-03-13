欧洲汇市：英镑小涨，苏格兰要求举行新的独立公投

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元和欧元周一小涨，此前苏格兰首席部长斯特金要求举行新的独立公投，但她称应最早在2018年底进行。
当斯特金称将寻求英国政府授权举行新独立公投后，英镑应声下跌，跌穿1.22美元。英国政府此时正在准备触发里斯本条约第50条，发出脱离欧盟的正式通知。
但在她给出了可能举行独立公投的时间窗口后，英镑迅速由跌转升。她称，独立公投应该在2018年秋季和2019年春季之间进行。
英镑尾盘上涨0.4%，报1.2218美元，较斯特金开始讲话时升了10个跳动点。英镑兑欧元全日升0.5%，报0.8728英镑。
“因为市场担心(苏格兰独立公投)最快于今年秋季进行，但她在讲话中没有提到确定日期，英镑释然走高，”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley称。
过去几日，数个因素对英镑的走势造成影响，部分投资者对英镑进行获利了结。英镑是今年兑美元表现最糟的主要货币。
Foley称，英镑的整体前景仍偏空。英镑兑美元自2月初以来已经下跌了近5美分。
“在第50条被触发后，我相信英镑会很脆弱，因为当与欧盟的谈判开始后，欧盟肯定会采取很强硬的立场，令英国难以应对，这样的风险很大。”(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。