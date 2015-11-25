欧洲汇市：英镑从两周低点反弹，因英国财政紧缩力度小于预期

路透伦敦11月25日 - 英镑兑欧元周三从两周低点反弹，兑美元小幅上涨，受助于政府中期预算评估基本维持经济增长预估不变，财政支出缩减力度小于预期。

英国财政大臣奥斯本在其年度秋季声明中放弃了收紧预算的一项建议－即减少低收入家庭的税务补贴，这令英镑多头持有者松了一口气，他们原本担心更多的撙节措施会阻碍经济成长，推迟升息时点。

奥斯本告诉议会，预计2015年经济增长率为2.4%，与7月时的预估一致，预计2016年增长率为2.4%，小幅高于7月时预估的2.3%。

“这份声明中的撙节力度小于预期，这有利于经济增长，英镑因此上涨，显然，兑欧元的涨幅更大，”荷兰国际外汇策略师Petr Krpata称。

英镑兑欧元 涨0.7%，报0.7007英镑，今日稍早触及0.7180的两周最低。英镑兑美元 上涨0.2%，报1.5117美元，周二曾跌至1.5053的两周低位。

路透的一篇有关欧洲央行的报道打击了欧元，该报道称，该行正考虑一些政策选项，如实施两级存款利率，或扩大购债规模。

距离欧洲央行召开政策会议还有一周多的时间，央行官员称，各种选项都是可能性，从购买城镇和地区债券，到实施两级存款利率。

与欧洲央行做法形成鲜明对比的是，英国央行可能在2016年某一时点升息。两年期英国与德国公债收益率差 升至两周最阔。

“这份多少对经济成长有利的预算声明发表后，英镑累积了一些上涨动能，”Foenix Partners董事总经理Richard de Meo称。(完)

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