欧洲汇市：英镑上涨，受助于良好的英国制造业数据

路透伦敦2月1日 - 英镑周一兑美元上涨0.9%，受助于强劲的制造业数据，但市场担心英国民众愈发支持英国退出欧盟限制涨幅。美元今日兑大部分货币走软。

自12月以来英镑遭受一系列因素的打击，包括对英国央行加息预期大幅减弱，以及担心今年的“退欧”辩论将最终导致英国脱离欧盟，或至少导致流入英国的外国投资枯竭。

英镑兑美元 回升至1.4360美元，美国疲弱的制造业数据也重压了美元。英镑兑欧元 持平于0.7603英镑。

周一发布的报告显示，英国1月制造业活动在新年伊始表现优于预期，得益于大型制造企业的产出强劲增长，但公司裁员幅度创下三年来最快，出口订单也下滑。Markit/CIPS报告称，英国1月制造业采购经理人指数(PMI)升至52.9的三个月高位，超过去年12月的52.1，并高于路透调查分析师的所有预估值，路透调查估值为51.8。

“在英国1月制造业采购经理人指数(PMI)上升的数据发布后，英镑走强，该数据表明新年伊始英国制造业略有改善，”IronFX Global资深分析师Sakis Paraskevov称。

但数据也显示，价格压力不大，可能会推迟英国央行首次升息时点的预期，Paraskevov称。目前投资者消化的升息时点为2017年下半年。

分析师称，“退欧”公投引发的增长和投资不确定性增加，可能令升息预期相当的低迷。

“我们预计英镑仍将承压，尤其是汇市已经消化了英国退欧的溢价，”美银美林驻伦敦策略师Kamal Sharma说。

“对于那些依赖于资本流入的货币，整体风险前景也不利。”(完)

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