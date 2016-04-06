欧洲汇市：英镑贸易加权指数跌至28个月低位，受脱欧不确定性影响

路透伦敦4月6日 - 英镑兑一篮子货币周三跌至逾两年最低，因投资者对6月23日退欧公投结果的担忧日益加重。

周三发布的ICM民调结果显示，44%的英国民众想留在欧盟，43%想脱离欧盟，令最终投票结果难以预测。

周三发布的YouGov民调结果显示，39%的英国民众支持留在欧盟，38%反对，23%的民众没有决定或者计划不去投票。

上周公布的数据显示，英国去年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比飙升至7%，这一数据提醒人们，如果外国投资者被脱欧公投结果吓走，英国的经常账赤字会出现多大的缺口。

“民调结果旗鼓相当，表明脱欧的风险很大，”BBVA外汇策略师Peter Frank称。

“这种状况令英镑有巨大的下行风险，英国需要外国直接投资和投资组合流入，以弥补其处于纪录高位的贸易和经常账赤字，如果公投结果是脱欧...可能会令对英镑有支撑作用的净资本流入停止，”他称。

企业研究供应商IHS周三称，其认为英国脱离欧盟的机率在35-40%，这对英国经济的影响取决于“英国与欧盟进行的谈判有多友好、多富有建设性及有多成功”。

虽然过去一个月博彩业庄家赔率并没有太大变化，退欧赔率是1比3，但分析师表示，公投越临近，英镑越容易受脱欧不确定性的影响。

英镑兑美元 周三下跌逾1%至五周低点1.4006美元，后反弹至1.4085美元，全日下跌0.5%。英镑兑欧元 下跌0.5%，至0.8074英镑，盘中跌至0.8105英镑的2014年6月以来最低。

英镑贸易加权指数 盘中跌至2013年12月以来最低，今年迄今已经累积下跌7.7%。

三个月英镑/美元期权隐含波动率 升至远高于15%的水准，创2010年5月以来最高。(完)

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