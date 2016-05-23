欧洲汇市：英镑兑美元下滑，本周开局投资者交投谨慎

路透伦敦5月23日 - 英镑兑美元周一回吐部分上周录得的1%涨幅，因投资者仍担心在6月23日公投中英国民众会选择退欧，从而远离风险较大资产。

英国首相卡梅伦和财政大臣奥斯本警告称，如果投票结果是脱欧，将令英国陷入长达一年的衰退，至少减少50万个工作岗位。这一警告也令英镑人气承压。

英镑兑美元 高见1.4550美元，后回落至1.4475美元，全日下跌0.2%。

英镑通常会在风险厌恶时期表现不佳，因英国依靠巨额投资资金流入来平衡相当于国内生产总值(GDP)逾5%的经常账赤字，当投资者担心经济增长和市场稳定时，投资资金流入会枯竭。关于脱欧可能性增加的任何动向都会令市场感到不安。

上周几项民调显示，支持留欧阵营远远领先退欧阵营，部分缓解了人们的担忧，博彩业赔率显示英国退欧的机率为22%。

此外，加之英国4月零售销售报告强劲，推升英镑贸易加权指数 来到三个半月高点。瑞银投资银行的数据显示，资金经理和对冲基金上周大规模买入英镑，该行见证了逾三年来的最大资金净流入。

但分析师表示，英镑未来几周可能脆弱不稳。

“继上周英镑意外表现出众后，我们认为这波夏季涨势迟早会消退，回归到现实，”ING外汇分析师Viraj Pater称，并表示“英国脱欧”的题材将持续主导市况。

“虽然上周多项民调显示‘留欧’阵营稳居领先，但不同人口统计群体态度分歧的明显证据令人感到忧心，因为这让公投结果特别容易受到选民投票率的影响。”

英镑兑欧元 持稳于0.7735英镑。

自去年底以来，英国可能脱离欧盟的疑虑持续打压英镑。英镑贸易加权指数在11月中至4月初共下跌11%，但之后已回升近5%。(完)

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