欧洲汇市：英镑兑欧元跌至八个月低位，兑美元也跌至两周低位

路透伦敦7月11日 - 英镑兑欧元周二跌至八个月低位，此前英国央行副总裁布罗德班特拒绝支持其他决策者近期表达的央行可能在不久后升息的暗示。

布罗德班特的讲话受到外汇交易员的密切关注，将其视为听取上月货币政策会议后尚未公开表态的政策委员立场的一次机会。在英国央行上月政策会议上，支持升息的委员人数意外增至三人，投票比率为5:3，10年来首次接近升息。

但他对货币政策方向三缄其口，主要谈了贸易问题。他称，英国和欧盟之间的贸易减少，将损害双边经济，推高通胀。

讲话发表后，英镑下跌，兑欧元跌0.5%，报0.8898英镑，为11月初以来最低水平。

“英镑可能好景不长了，基本面在不断恶化，但一两个英国央行委员却持有特别鹰派的立场...这让市场忽视了政治问题，”纽约梅隆外汇策略师Neil Mellor称。

“在英国进入增长放缓期和现代政治历史上最不确定时期之际，鼓吹升息毫无道理，我一直在等英镑下跌。”

英镑兑美元也下跌，触及两周以来最低的1.2832美元。 稍后，英镑回升至1.2854美元，因美元普遍下跌，此前美国总统特朗普儿子发布的电邮链显示，俄罗斯政府一位高级检察官向特朗普竞选团队提供了能重创民主党候选人希拉里的信息。

英镑自上个月触及1.30美元之上的一个月高点以来已经累计下跌约1.5%。在这之前英国央行总裁卡尼称，如果经济接近全产能，可能有必要加息。

有三名政策委员会在上月的会议上投票支持加息，卡尼和央行首席经济学家霍尔丹也曾表示，可能在今年晚些时候投票支持加息。

鉴于市场目前预测英国央行年底前加息25个基点的可能性为50%左右，RBC Capital Markets的策略师认为，英镑可能有进一步走贬的空间。(完) (编译 刘静；审校 母红)