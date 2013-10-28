英国遭强风暴袭击 交通一片混乱

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透伦敦10月28日 - 强风暴带来的大风和降雨周一早间袭击了英格兰南部和威尔士地区，在高峰时段开始前，航班被迫取消，火车运输中断，道路和主要桥梁关闭。
当地媒体将该风暴称为“St. Jude”，并将之与1987年的一场强风暴进行了对比。当时那场风暴导致18人丧生，约1,500万棵树木被摧毁。
伦敦希思罗机场称，GMT时间06:00至11:00之间约有20%的航班将被取消，并告知乘客在出行前与航空公司进行确认。
英国高速公路管理局（The Highways Agency）称，强风迫使伦敦南向的达特福德隧道（Dartford Crossing）关闭，以及M4号高速公路途经的塞文桥双向关闭。
英国铁路网运营商Network Rail称，铁路服务也被迫中断，一些地区在0900 GMT（北京时间17：00）以前火车不太可能运行。
预计强风将继续吹袭英国多个地区。英国气象局称，最强风在0600 GMT录得，当时时速高达160公里的狂风吹袭怀特岛。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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