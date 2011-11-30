英公职人员发动逾30年来首次大罢工

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦11月30日电---英国公职人员发起30多年来首次大罢工,包括教师、医护和边防人员在内约200万人周三走上街头抗议示威,令面临经济衰退风险的英国政府更添压力.
此次抗议是针对一些政府改革措施,工会称这些改革将迫使公共行业雇员退休时间延後,并支付更多养老金.
导火索是政府周二宣布新的公务人员薪资削减措施以及额外裁员计划.政府同时调降了经济成长预估,并称严格的财政撙节计划将延续到2017年.
财政大臣奥斯本谴责此次罢工将使英格兰和威尔士地区多数学校关门,医院手术推迟,以及港口和机场运营长时间延误.
他对英国广播公司(BBC)电视台称:"这次罢工不会有结果,也不会改变任何事情,而只会让我们的经济更加疲弱,或许还会损及就业."
英国政府称,由於人们寿命延长,公共服务部门的养老金又已超出支付能力,所以改革势在必行.(完)
--编译 程琳;审校 丁琦
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。