英官员：俄是加大对叙利亚施压力度的关键

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透伦敦12月15日电(记者 Adrian Croft)---英国负责中东和北非事务的外交部副大臣伯特(Alistair Burt)周四表示，英国将考虑对叙利亚实施新的金融、能源和运输制裁，但俄罗斯或许才是加大对阿萨德施压力度的关键。
自5月份以来，包括英国在内的欧盟国家已对叙利亚阿萨德政府实施了若干轮制裁，包括对叙利亚石油实施禁运并禁止投资该国的能源业。
伯特在接受路透电话采访时表示："我们将继续寻求新的能源、运输和金融制裁方式，以向阿萨德政权施压。"
英国希望欧盟能考虑这些新制裁措施，并希望联合国亦能考虑。
他说："但其中一个触发点或许是俄罗斯。我认为，俄罗斯因不愿制裁叙利亚而愈发孤立。"
今年10月，俄罗斯和中国否决了西方国家有关制裁叙利亚的草案。
"我们仍在与俄罗斯就其所能做的进行会谈。如果他们不愿支持联合国的制裁，那他们愿意做什麽？我们会继续利用一切我们可用的手段，因为叙利亚的大屠杀必须停止，"伯特称。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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