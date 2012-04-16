6%最富英国人税率不及10%--数据

路透伦敦4月16日电---根据英国财政部周一公布的数据，约6%最富英国人利用减税政策将其税率削减至不到10%的水平。英国财政部称，这凸显推进税制公平的必要性。

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)上月决定，慈善捐款的税收减免以收入的25%为限。此举遭致奥斯本所在保守党党内人士以及慈善团体的抗议，後者称此举将使捐款受到严重影响。

英国财政部数据显示，在2010-2011财年，收入在100-500万英镑之间的3%英国人，其税率不到10%。

收入在500-1,000万英镑的人群中，这一比例增至4%，在收入高於1,000万英镑的人群中，这一比例增至6%。

在英国，收入达34,370英镑的人，其个人所得税税率为20%，超过15万英镑者为50%，不过从2013年4月起，後者的税率将降至45%。

财政部表示，这些数据表明，低收入群体所付税率高於那些百万富翁，也显示出政府设定减税上限的重要性。

财政部一名发言人称：“我们对富人获得的好处设限，这些数据清楚地说明了为什麽对富人的税收减免优惠设定上限是公平的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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