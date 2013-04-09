“铁娘子”撒切尔夫人去世 享年87岁

路透伦敦4月8日（记者 Guy Faulconbridge/Kate Holton） - 有“铁娘子”之称的英国前首相撒切尔夫人周一因中风去世，享年87岁。

她是英国历史上唯一的女首相，率领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间任英国首相，也是逾150年里英国连续任职时间最长的首相。

撒切尔夫人意志坚决，外界对其爱恨交织。她打击工会力量，在多个行业推行私有化，与欧洲盟国争斗，并领导了夺回马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）的战争。

她与美国总统里根在冷战时期建立起亲密关系，在1991年海湾战争期间支持当时的美国总统老布什，并宣布可能与前苏联领导人戈尔巴乔夫“合作”。

“能够既改变本国又改变世界政治形势的领导人很少，撒切尔夫人就是一位。她拥有强大的全球影响力。”英国前首相布莱尔说道。

“1997年的工党政府保持了至少部分撒切尔夫人进行的改革，全世界很多政府也有效仿。”布莱尔称。

撒切尔夫人的死讯宣布后，英国保守党首相卡梅伦缩短了对欧洲的访问行程回到英国，政府建筑物和王室宫殿降半旗致哀。

美国总统奥巴马也表示哀悼，称：“美国失去了一位真正的朋友。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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