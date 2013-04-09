撒切尔夫人因改变世界政治形势而被称颂

路透伦敦4月8日（记者 Kevin Liffey） - 爱也好，恨也罢，没有人对撒切尔夫人的去世漠不关心，她的一些政治对手也加入了最热烈崇拜者的行列。

“能够既改变本国又改变世界政治形势的领导人很少，撒切尔夫人就是一位，”英国前首相布莱尔说道。

被撒切尔夫人称作可以与之“合作”的前苏联领导人戈尔巴乔夫表示，他们的共识推动了前苏联和西方世界之间气氛的改变以及冷战的结束。

撒切尔夫人与美国前总统里根关系密切，二人在支持自由市场和个人自由上也有共识，加上她对于向美国提供核弹基地的乐意，令英国对美国的影响力比正常情况下要大。

“世界失去了一名伟大的自由战士，美国失去了一位真正的朋友，”美国总统奥巴马说道。

“在美国，很多人永远不会忘记她和里根总统的并肩前行，提醒世界我们不是简单地被历史潮流卷走，我们可以通过道德信念、不屈的勇气和钢铁般的意志改变潮流。”

教皇弗朗西斯一世（Francis）回忆起了“支撑她献身公共服务和在世界大家庭推动自由的基督教价值观”。

英国首相卡梅伦表示：“我们失去了一位伟大的首相，一位伟大的领袖，一位伟大的英国人。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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