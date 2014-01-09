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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 17:39 BJT

表格：英国11月全球商品贸易逆差94.39亿英镑，创去年6月来最窄

路透伦敦1月9日 - 英国国家统计局周四公布：

* 11月全球商品贸易逆差94.39亿英镑(调查预估为逆差94.5亿)，10月修正后为逆差96.51亿

* 11月全球商品贸易逆差创下去年6月来最窄

* 11月对非欧盟地区的贸易逆差为30.23亿英镑(调查预估为逆差35亿)，10月修正后为逆差31.14亿

* 11月整体商品与服务贸易逆差32.38亿英镑,创下去年8月来最窄；10月修正后为逆差34.96亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

11月 10月 (10月前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.439* -9.651 (-9.732) -9.45

对非欧盟贸易收支 -3.023 -3.114 (-3.254) -3.5

对欧盟28国贸易收支 -6.416 -6.537 (-6.478)

服务贸易收支 6.201 6.155 (7.113)

整体商品与服务贸易 -3.238 -3.496 (-2.619)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.404 -8.413 (-8.404)(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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