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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:39 BJT

表格：英国11月全球商品贸易逆差88.48亿英镑，创下3月来最窄

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

11月 10月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.848 -9.842 (-9.620) -9.4

出口 24.384 24.487 (24.336)

进口 33.232 34.329 (33.956)

对非欧盟贸易收支 -2.649 -3.505 (-3.582) -3.45

对欧盟28国贸易收支 -6.199 -6.337 (-6.038)

服务贸易收支 7.442 7.596 (7.596)

整体商品与服务贸易 -1.406 -2.246 (-2.024)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.600 -9.198 (-9.036)(完)
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