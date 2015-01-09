表格：英国11月全球商品贸易逆差88.48亿英镑，创下3月来最窄

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
11月 10月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -8.848 -9.842 (-9.620) -9.4
出口 24.384 24.487 (24.336)
进口 33.232 34.329 (33.956)
对非欧盟贸易收支 -2.649 -3.505 (-3.582) -3.45
对欧盟28国贸易收支 -6.199 -6.337 (-6.038)
服务贸易收支 7.442 7.596 (7.596)
整体商品与服务贸易 -1.406 -2.246 (-2.024)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.600 -9.198 (-9.036)(完)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100