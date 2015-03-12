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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 17:42 BJT

表格：英国1月服务贸易顺差77.96亿英镑，为单月纪录高位

路透伦敦3月12日 - 英国国家统计局(ONS)周四公布贸易数据：

* 英国1月全球商品贸易逆差84.12亿英镑(路透调查预估为逆差97亿英镑)，为2014年3月以来最小逆差；12月修正为逆差99.29亿英镑

* 英国1月对非欧盟国家贸易逆差为17.45亿英镑(路透调查预估为逆差34亿英镑)，为2013年6月以来最小逆差，12月修正为逆差31.43亿英镑

* 英国1月整体商品和服务贸易逆差为6.16亿英镑，为2013年6月以来最小逆差，12月修正为逆差21.42亿英镑

* ONS称1月服务贸易顺差77.96亿英镑为单月纪录高位

* ONS称三个月整体贸易逆差为2000年10月止三个月以来最低

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

1月 12月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.412 -9.929(-10.154) -9.70

出口 24.111 25.131 (24.631)

进口 32.523 35.060 (34.785)

对非欧盟贸易收支 -1.745 -3.143 (-3.796) -3.40

对欧盟28国贸易收支 -6.667 -6.786 (-6.358)

服务贸易收支 7.796 7.787 (7.259)

整体商品与服务贸易 -0.616 -2.142 (-2.895)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -7.717 -9.711(-9.299)(完)
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