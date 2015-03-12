表格：英国1月服务贸易顺差77.96亿英镑，为单月纪录高位

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦3月12日 - 英国国家统计局(ONS)周四公布贸易数据：
* 英国1月全球商品贸易逆差84.12亿英镑(路透调查预估为逆差97亿英镑)，为2014年3月以来最小逆差；12月修正为逆差99.29亿英镑
* 英国1月对非欧盟国家贸易逆差为17.45亿英镑(路透调查预估为逆差34亿英镑)，为2013年6月以来最小逆差，12月修正为逆差31.43亿英镑
* 英国1月整体商品和服务贸易逆差为6.16亿英镑，为2013年6月以来最小逆差，12月修正为逆差21.42亿英镑
* ONS称1月服务贸易顺差77.96亿英镑为单月纪录高位
* ONS称三个月整体贸易逆差为2000年10月止三个月以来最低
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
1月 12月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -8.412 -9.929(-10.154) -9.70
出口 24.111 25.131 (24.631)
进口 32.523 35.060 (34.785)
对非欧盟贸易收支 -1.745 -3.143 (-3.796) -3.40
对欧盟28国贸易收支 -6.667 -6.786 (-6.358)
服务贸易收支 7.796 7.787 (7.259)
整体商品与服务贸易 -0.616 -2.142 (-2.895)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -7.717 -9.711(-9.299)(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)