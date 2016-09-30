英国国际贸易大臣称退欧创造出自由贸易的“黄金契机”

路透曼彻斯特9月29日 - 英国首相特雷莎·梅内阁官员中支持退欧的贸易大臣周四表示，退欧为英国创造了一个黄金契机，可将自身形塑为全球自由贸易守护者的新角色。

6月英国公投决定退欧，这全球第五大经济体的未来贸易条件也随之陷入五里雾中，尽管特雷莎·梅试图安抚企业，声称将会为英国争取适当的贸易条件。

英国国际贸易大臣福克斯在北部大城曼彻斯特对商界领袖发表谈话时表示，英国退欧是一个建立新贸易共识的契机，“可做为欧盟以外的新世界贸易组织(WTO)独立成员”。

“英国拥有在世界上建立自身新角色的黄金契机，这个契机将把英国民众摆在优先地位，”福克斯表示，他可能在英国的退欧协商中扮演关键角色。

“这或许是我可能称之为后地缘贸易世界(post-geography trading world)的开端，”他说道。“我们即将拥有前所未见的能力来促进全球贸易自由化，让整个地球都受惠。”

但福克斯也警告称，他对于全球自由贸易的乐观看法，正被“保护主义及防卫心态的阴影笼罩”，这可能对未来不利。

福克斯倾向强硬退欧，亦即要明确与欧盟及其单一市场划清界线，但他同时也表示，英国退欧之后的贸易环境若能至少和当前一样自由，这将符合英国及欧盟的利益。(完)