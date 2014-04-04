《分析》英国制造业结构改变可望降低英镑升值所带来的冲击

**规避汇率风险**

为航空、国防和医药客户提供密封技术的Northern Engineering董事总经理Rob Threapleton表示，公司1,000万英镑的年销售额中有85%来自出口。此外，该公司购买的橡胶、硅和其它高级材料等原材料中有50%都来自西欧，其余则来自英国。

“我只需要通过从海外购买原料来维持(较低)成本，因为如果我(以这种方式)购买原料，就可以抵消汇率风险，”他称。

Threapleton指出，本公司产品专业性较强，很难轻易被海外同业取代。分析师称，这样的专业性制造越来越流行，有助于保护英国贸易免受汇率波动的冲击。

规模较大的企业也更专注于高价值产品，以降低所面临的汇率风险。

“例如，英国现在发展很好的就是像汽车这样，产品结构比较独特的产业，”法国巴黎银行分析师David Tinsley称，“与过去那种较大众的市场不同，现今的趋势是高附加值品牌。”

汽车是英国2013年第三大出口产品，同时也是该国第四大进口产品。

从服务业的地位非常重要可以看出，英国贸易为何没有那么容易受到汇率波动的冲击。与制成品相比，银行和保险等服务业对价格波动的敏感程度没有那么高，因为他们较难被复制。

官方数据显示，1998年至2013年期间，服务在英国出口中的占比自30%升至逾40%，而制成品的占比则自64%降至52%。

“英国经济已经设法转向特定领域，例如专业服务和法律服务、汽车设计和教育--我们已占领许多细分市场，这些市场目前发展得真的很好，在这里价格并不是决定性因素，”BBA的Woolhouse补充道。(完) (编译 龚芳/许娜；审校 徐文焰/艾茂林)