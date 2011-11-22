英国称航空乘客或必须接受全身扫描

路透伦敦11月21日电（记者 Philip Baillie）---英国交通大臣葛林宁（Justine Greening）周一称，来往英国的航空乘客将不能选择免受全身安全扫描。

葛林宁在声明中称，乘客将必须通过安全扫描仪，以取代"搜身"检查，这一做法可能将在全国推广。

欧洲议会近日通过相关提议，其中包括乘客有权选择不进行全身扫描。

葛林宁称："我认为，从安全角度考虑，搜身检查不能与安全扫描等同。"

"引入安全扫描仪的目的，首先是为更好地保护乘客免受复杂的恐怖威胁。这样的威胁依然存在，允许乘客选择不太有效的安检方法，无法达到必要的安全水平。"

2009年圣诞节当天，一名在内衣中携带爆炸物的男子，试图袭击一架横渡大西洋的飞机。该计划被挫败後，在全欧洲机场引入身体扫描仪被提上日程，英国也于事件後在曼彻斯特、盖特威克和希思罗机场试行引入了身体扫描仪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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