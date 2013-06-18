英国对前瑞银交易员Hayes发起指控

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透伦敦6月18日 - 英国最高欺诈案检察官周二表示，根据一项针对基准利率操纵案的调查，控告前瑞银集团UBSN.VX交易员Tom Hayes八项共谋欺诈罪名。
去年12月，Tom Hayes与另两名交易员由警方和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)收押。监管当局将Hayes视为这一范围从美国延伸到日本的调查的关键人物。去年美国检方曾对Hayes提出指控。
当局称这些人多年来共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。