俄罗斯在乌克兰的行动可能招致更多制裁--英国首相

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透澳洲布里斯班11月14日 - 英国首相卡梅伦周五表示，俄罗斯在乌克兰东部的行动让人无法接受，或将引致美国和欧盟对其加大制裁。
“我仍希望俄罗斯方面能够明白，并意识到他们应该允许乌克兰作为一个独立自由的国家，有权利自由作出选择，”卡梅伦在布里斯班举行的记者会上称。
"如果俄罗斯对乌克兰的自由和责任采取正面积极的方式，那么我们可能会取消那些制裁。如果俄罗斯继续一意孤行，让事态恶化，那么自然会加大制裁。"
乌克兰周四指责俄罗斯向乌东部叛军提供士兵和武器，助其发动新的攻势。美国曾警告俄罗斯，西方国家可能会加大制裁力度。(完)
(编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李婷仪/张若琪)
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