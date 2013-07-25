签证壁垒挡住中国游客 英国零售业受损--报告

英国监管机构因告密事件调查巴克莱执行长Staley
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
路透伦敦7月24日 - 环球蓝联(Global Blue)周三发布的报告显示，由于严格的签证要求限制了部分中国游客，伦敦西区(West End)去年损失了近2亿欧元(2.64亿美元)的零售额。
英国百货公司哈罗德（Harrods）执行主管Michael Ward在报告中称，中国游客是奢侈品商店中最重要的客户，英国现有的签证制度“非常短视”。
报告称，中国游客的海外开支增加了58%，他们在海外寻求打折奢侈品，也使其成为全世界消费额最高的游客。
英国严格的签证申请过程让很多中国游客远离邦德街(Bond Street)、切尔西等伦敦高档零售区。根据英国签证制度要求，申请者需前往英国大使馆单独办理签证。
俄罗斯游客为拿到英国签证需要等待最多两个月的时间，而申请入境欧洲申根区(Schengen Area)则仅需要三天的时间。俄罗斯游客是全球第二大海外消费者。
报告显示，由于签证过程简单且使用范围广泛，游客普遍喜欢前往申根区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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