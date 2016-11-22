英国财富缩水1.5万亿美元 因退欧公投导致英镑贬值--瑞信

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透苏黎世11月22日 - 瑞士信贷(CSGN.S)针对全球财富的研究发现，因英国公投退欧导致英镑贬值，英国以美元计的财富缩水1.5万亿美元。
自6月23日公投以来，英镑兑美元已走软约16%，致使英国以美元计的财富大幅蒸发。
瑞信研究还预测，未来五年全球将诞生约945个新亿万富翁，总数达到近3,000个。
“新的亿万富翁中，将有超过300个来自北美，”该行在周二公布的报告中称。“在中国诞生的亿万富翁会超过整个欧洲，中国亿万富翁的总数将超过420个。”
2016-2021年间，中国百万富翁数量亦料增长逾70%至略低于2,800个。
包括瑞信在内的很多银行，正依赖中国财富的持续增长来弥补欧洲市场的不足。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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