遗产记录显示名人并非都有钱

路透伦敦5月23日电（记者 Li-mei Hoang）---威尔士诗人迪伦·托马斯（Dylan Thomas）去世时的遗产寥寥无几，温斯顿·丘吉尔留给遗孀Clementine的财产也不多，《彼得兔的故事》的作者毕翠克丝·波特几乎将自己所有的土地捐献给了国家。

家族史网站Ancestry.co.uk汇集的数据显示，丘吉尔留给妻子的遗产折合成现值接近480万英镑（750万美元），而嗜酒的托马斯在纽约去世时仅留下2,300英镑。

这些情况仅是1942-1966年间的600万遗嘱记录中的点滴，这些遗嘱是1858-1966年英格兰和威尔士国家遗嘱记录的部分内容。

“这些新记录让我们有机会深入了解部分英国名人的最终遗产，并揭示出名誉和金钱并非总是如影随形，”该网站国际内容主管Miriam Silverman称。

她在声明中称，“他们还提供了丰富的信息来源，方便那些有兴趣探究他们祖先的财产详情的人，了解他们的祖先决定留下什麽遗产以及留给谁等情况。”

护士职业的创始人、被誉为“提灯女神”的弗洛伦斯·南丁格尔因在克里米亚战争中悉心护理英国士兵而闻名于世，记录显示她留给家人的遗产折合现值超过300万英镑。

诺贝尔文学奖得主、诗人和剧作家托马斯·斯特尔那斯·艾略特於1965年，个人遗产折合现值约为160万英镑。

《爱丽丝梦游仙境》的作者查尔斯·路德维希·道奇森（笔名路易斯·卡罗尔）在1898年去世时留给他兄弟的遗产折合现值为44万英镑。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。