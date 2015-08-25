路透伦敦8月25日 （记者 Tom Clark） - 据英国特许管理学会（Chartered Management Institute,CMI）的一项新调查，英国女性经理人每天“免费干活”近两小时。

CMI周二称，相比男性经理人，女性经理人薪酬少22%，意味着后者实际上每天有1小时40分钟的工作时间没有报酬。

英国首相卡梅伦7月承诺消除在一代人中存有性别薪酬差异的“丑事”，宣布雇员超250名的所有英国企业必须公布男女平均薪酬差异。

CMI与XpertHR共同发布的这项调查称，英国专业人士的性别薪酬差异目前为逾8,500英镑（13,400美元），相比去年刚过9,000英镑的数字略有下降。

“自1970年平等薪酬立法生效以来，整整一代人已经历了从毕业到退休，但性别薪酬差异仍存，”XpertHR内容负责人Mark Crail说道。

“许多雇主仍倾向于不去了解他们组织内这种状况有多糟，而非认真对待这个数据并设法改善。”

调查亦显示，尽管女性占据了初级职位的67%，但高级经理人中仅有43%为女性，到了总监级别，该比例下降至29%。

女性经理人亦在奖金上落后，男性经理人平均有近5,000英镑奖金，几乎是女性的两倍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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