欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦8月25日 （记者 Tom Clark） - 据英国特许管理学会（Chartered Management Institute,CMI）的一项新调查，英国女性经理人每天“免费干活”近两小时。
CMI周二称，相比男性经理人，女性经理人薪酬少22%，意味着后者实际上每天有1小时40分钟的工作时间没有报酬。
英国首相卡梅伦7月承诺消除在一代人中存有性别薪酬差异的“丑事”，宣布雇员超250名的所有英国企业必须公布男女平均薪酬差异。
CMI与XpertHR共同发布的这项调查称，英国专业人士的性别薪酬差异目前为逾8,500英镑（13,400美元），相比去年刚过9,000英镑的数字略有下降。
“自1970年平等薪酬立法生效以来，整整一代人已经历了从毕业到退休，但性别薪酬差异仍存，”XpertHR内容负责人Mark Crail说道。
“许多雇主仍倾向于不去了解他们组织内这种状况有多糟，而非认真对待这个数据并设法改善。”
调查亦显示，尽管女性占据了初级职位的67%，但高级经理人中仅有43%为女性，到了总监级别，该比例下降至29%。
女性经理人亦在奖金上落后，男性经理人平均有近5,000英镑奖金，几乎是女性的两倍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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