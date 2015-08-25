芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Tom Clark
路透伦敦8月25日 - 据英国特许管理学会（Chartered Management Institute,CMI）的一项新调查，英国女性经理人每天“免费干活”近两小时。
CMI周二称，相比男性经理人，女性经理人薪酬少22%，意味着后者实际上每天有1小时40分钟的工作时间没有报酬。
英国首相卡梅伦7月承诺消除在一代人中存有性别薪酬差异的“丑事”，宣布雇员超250名的所有英国企业必须公布男女平均薪酬差异。
CMI与XpertHR共同发布的这项调查称，英国专业人士的性别薪酬差异目前为逾8,500英镑（13,400美元），相比去年刚过9,000英镑的数字略有下降。
“自1970年平等薪酬立法生效以来，整整一代人已经历了从毕业到退休，但性别薪酬差异仍存，”XpertHR内容负责人Mark Crail说道。
“许多雇主仍倾向于不去了解他们组织内这种状况有多糟，而非认真对待这个数据并设法改善。”
调查亦显示，尽管女性占据了初级职位的67%，但高级经理人中仅有43%为女性，到了总监级别，该比例下降至29%。
女性经理人亦在奖金上落后，男性经理人平均有近5,000英镑奖金，几乎是女性的两倍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。