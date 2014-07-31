英国熄灯一小时纪念一战百周年

路透伦敦7月30日（记者 Tess Little） - 第一次世界大战前夜，时任英国外交部长的Edward Grey看到：“欧洲的灯光都灭了。我们有生之年可能不会再看到灯光亮起了。”

周一英国及英联邦国家纪念一战百年，伦敦在晚间关闭特拉法加广场（Trafalgar Square）、国会大厦（Houses of Parliament）和圣保罗大教堂（St Paul's Cathedral）等地标性建筑的灯光一小时。英国其他城市也举行类似纪念活动。

“我们大多数人的先辈曾参战，很多来自现在的英联邦国家……我们每个人都感激那一代人，因为我们的自由是他们的遗产。”英国首相卡梅伦上个月在伦敦帝国战争博物馆称。

“不只是英国人确保了盟军的胜利，印度人、加拿大人甚至中国劳工营都有贡献，”卡梅伦说道，并表示他自己也有六位亲人在一战中丧生。

英国王室和来自英国、爱尔兰、德国、比利时以及英联邦国家的高级政治官员参加在伦敦和格拉斯哥举行的纪念仪式，以及在比利时举行的一个活动，纪念一战一百周年。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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