英国熄灯一小时纪念一战百周年

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月30日（记者 Tess Little） - 第一次世界大战前夜，时任英国外交部长的Edward Grey看到：“欧洲的灯光都灭了。我们有生之年可能不会再看到灯光亮起了。”
周一英国及英联邦国家纪念一战百年，伦敦在晚间关闭特拉法加广场（Trafalgar Square）、国会大厦（Houses of Parliament）和圣保罗大教堂（St Paul's Cathedral）等地标性建筑的灯光一小时。英国其他城市也举行类似纪念活动。
“我们大多数人的先辈曾参战，很多来自现在的英联邦国家……我们每个人都感激那一代人，因为我们的自由是他们的遗产。”英国首相卡梅伦上个月在伦敦帝国战争博物馆称。
“不只是英国人确保了盟军的胜利，印度人、加拿大人甚至中国劳工营都有贡献，”卡梅伦说道，并表示他自己也有六位亲人在一战中丧生。
英国王室和来自英国、爱尔兰、德国、比利时以及英联邦国家的高级政治官员参加在伦敦和格拉斯哥举行的纪念仪式，以及在比利时举行的一个活动，纪念一战一百周年。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。