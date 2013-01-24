《全球金融焦点》英国央行准备与中国签署外汇互换协议

"英国央行乐见离岸人民币市场发展,就像对其他合法的市场创新一样.我们不想因为两者运行框架上的差异在无意中阻碍这一结果出现."他在伦敦货币市场协会执委会发言时表示.所用演讲稿为英国央行起草.

"为彻底消除对我们态度存在的疑问:英国央行原则上准备与中国人民银行就货币互换达成协议,前提是能够确定双方均能同意的形式."

汇丰控股外汇策略主管David Bloom称:"这是人民币国际化的一部分,是中国在推进人民币国际化进程."