《全球金融焦点》英国央行准备与中国签署外汇互换协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"英国央行乐见离岸人民币市场发展,就像对其他合法的市场创新一样.我们不想因为两者运行框架上的差异在无意中阻碍这一结果出现."他在伦敦货币市场协会执委会发言时表示.所用演讲稿为英国央行起草.
"为彻底消除对我们态度存在的疑问:英国央行原则上准备与中国人民银行就货币互换达成协议,前提是能够确定双方均能同意的形式."
汇丰控股外汇策略主管David Bloom称:"这是人民币国际化的一部分,是中国在推进人民币国际化进程."
"他们在全世界设立这些(互换)安排,这是人民币之花绽放的开端."
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。