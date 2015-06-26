离岸人民币：伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

“我们最新的研究明显显示，伦敦人民币市场的深度和复杂程度都大大提高，市场参与者也更加活跃，”伦敦金融城政策主席Mark Boleat称。

“未来几个月将非常重要，因中国推出新的国际支付体系，同时有关人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的商谈也在进行。”