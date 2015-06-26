离岸人民币：伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们最新的研究明显显示，伦敦人民币市场的深度和复杂程度都大大提高，市场参与者也更加活跃，”伦敦金融城政策主席Mark Boleat称。
“未来几个月将非常重要，因中国推出新的国际支付体系，同时有关人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的商谈也在进行。”
尽管伦敦是全球主要外汇交易场所，但香港目前是全球最大的离岸人民币中心。据香港金管局，2014年12月，每天通过香港清算和结算平台的交易额超过8,800亿元人民币(1,420亿美元)。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”