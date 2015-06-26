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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:29 BJT

离岸人民币：伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

“我们最新的研究明显显示，伦敦人民币市场的深度和复杂程度都大大提高，市场参与者也更加活跃，”伦敦金融城政策主席Mark Boleat称。

“未来几个月将非常重要，因中国推出新的国际支付体系，同时有关人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的商谈也在进行。”

尽管伦敦是全球主要外汇交易场所，但香港目前是全球最大的离岸人民币中心。据香港金管局，2014年12月，每天通过香港清算和结算平台的交易额超过8,800亿元人民币(1,420亿美元)。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜)

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