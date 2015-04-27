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时事要闻 | 2015年 4月 27日 星期一 11:05 BJT

英国工党在民调中略领先保守党1个百分点--YouGov民调

路透4月26日 - 周日《太阳报》刊载的民调机构YouGov的一项民意调查显示，英国反对党工党领先首相卡梅伦所在的保守党一个百分点。

YouGov称，工党支持率为34%，而保守党支持率为33%。

今年开始以来，英国工党与保守党在绝大多数民调中支持率都不相上下，双方均没有建立一个超过典型3点误差边际的持久领先优势。

民调一直显示，保守党与工党都无可能在650席的议会中赢取压倒多数席位。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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