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债券 | 2015年 4月 20日 星期一 06:40 BJT

英国政经：工党在民调中略领先于保守党1个百分点--YouGov

路透4月19日 - 英国太阳报周日刊登的YouGov调查显示，在英国5月7日大选临近之际，反对党工党以1个百分点的优势略微领先于首相卡梅伦所带领的保守党。

YouGov称，有35%的选民支持工党，较前日下降1点，而保守党支持率为34%，上升1点。

反欧盟的英国独立党(UKIP)支持率保持在13%不变。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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