英国政经：工党在民调中略领先于保守党1个百分点--YouGov

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人静待美联储货币政策决定
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月19日 - 英国太阳报周日刊登的YouGov调查显示，在英国5月7日大选临近之际，反对党工党以1个百分点的优势略微领先于首相卡梅伦所带领的保守党。
YouGov称，有35%的选民支持工党，较前日下降1点，而保守党支持率为34%，上升1点。
反欧盟的英国独立党(UKIP)支持率保持在13%不变。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月2日 - 希腊公债收益率周二触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已经与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选