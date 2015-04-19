英国政经：工党在民调中略领先于保守党1个百分点--YouGov

路透4月19日 - 英国太阳报周日刊登的YouGov调查显示，在英国5月7日大选临近之际，反对党工党以1个百分点的优势略微领先于首相卡梅伦所带领的保守党。

YouGov称，有35%的选民支持工党，较前日下降1点，而保守党支持率为34%，上升1点。