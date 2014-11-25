英官员称该国面临空前恐怖主义威胁

英国内政大臣梅伊（Theresa May）周一称，英国正面临其历史上最严重的恐怖主义威胁，该国自2005年伦敦自杀式炸弹袭击事件以来已挫败约40起重大恐怖袭击阴谋。梅伊透露，英国政府周三将出台新的反恐法案，基于新的立法，保险公司将不得提供赎金险；而航空公司若不能提供飞往英国的乘客信息，将被实施禁令。路透