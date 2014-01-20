英国央行称刺激措施退场未必会打击经济

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透伦敦1月20日 -英国央行周一一份研究显示，当市场情况较为正常时，各央行将有能力解除庞大的买债措施，而不会对资产价格及实质经济造成巨大冲击。
这项研究由英国央行决策官员迈尔斯共同撰写，研究显示，各央行应该能够在不造成重大影响之下撤走刺激措施。
“如果在市场情况较为正常时，进行撤走大规模买债措施，可能会对资产价格及实质经济造成相对轻微的影响，”这项研究指出。
研究亦显示，在市场正常发挥功能时，量化宽松产生效应的可能方式之一，也就是影响一般家庭投资，大概只会有微弱效果。
英国央行总裁卡尼上个月表示，只要经济没有碰上新的震撼，英国的3,750亿英镑量化宽松已经接近终点。
英国央行最新一次政策会议的记录将在周三公布，这将是英国央行调整对市场传递讯息的一次机会。
迈尔斯与Jochen Schanz撰写的研究全文，请连结 here
(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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