英国央行称刺激措施退场未必会打击经济

路透伦敦1月20日 -英国央行周一一份研究显示，当市场情况较为正常时，各央行将有能力解除庞大的买债措施，而不会对资产价格及实质经济造成巨大冲击。

这项研究由英国央行决策官员迈尔斯共同撰写，研究显示，各央行应该能够在不造成重大影响之下撤走刺激措施。

“如果在市场情况较为正常时，进行撤走大规模买债措施，可能会对资产价格及实质经济造成相对轻微的影响，”这项研究指出。

研究亦显示，在市场正常发挥功能时，量化宽松产生效应的可能方式之一，也就是影响一般家庭投资，大概只会有微弱效果。

英国央行总裁卡尼上个月表示，只要经济没有碰上新的震撼，英国的3,750亿英镑量化宽松已经接近终点。

英国央行最新一次政策会议的记录将在周三公布，这将是英国央行调整对市场传递讯息的一次机会。

迈尔斯与Jochen Schanz撰写的研究全文，请连结 here

(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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